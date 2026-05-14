В новостройке Астрахани лифт рухнул и пролетел несколько этажей вместе с человеком

14 мая 2026, 23:47

В новостройке Астрахани произошёл серьёзный инцидент — 13 мая рухнул лифт с человеком внутри. Об этом рассказали участники сообщества «Типичная Астрахань» в соцсети «ВКонтакте».





Речь идёт о жилом комплексе «Пипл», один из корпусов которого ввели в эксплуатацию в декабре 2025 года. Очевидцы заявили, что лифт, расположенный в здании, сорвался вместе с пассажиром и пролетел несколько этажей. В материале подчеркивается: случившееся создало прямую угрозу жизни и здоровью жильцов многоквартирного дома. Про состояние человека, который находился в лифте, уточняющей информации нет.



