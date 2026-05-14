В новостройке Астрахани лифт рухнул и пролетел несколько этажей вместе с человеком
В новостройке Астрахани произошёл серьёзный инцидент — 13 мая рухнул лифт с человеком внутри. Об этом рассказали участники сообщества «Типичная Астрахань» в соцсети «ВКонтакте».
Речь идёт о жилом комплексе «Пипл», один из корпусов которого ввели в эксплуатацию в декабре 2025 года. Очевидцы заявили, что лифт, расположенный в здании, сорвался вместе с пассажиром и пролетел несколько этажей. В материале подчеркивается: случившееся создало прямую угрозу жизни и здоровью жильцов многоквартирного дома. Про состояние человека, который находился в лифте, уточняющей информации нет.
Подросток из Тывы получил ожоги 75% тела и спалил дом из-за вредной привычки
Согласно публикации, собственники квартир в этом ЖК с момента сдачи дома уже неоднократно жаловались на резкие остановки и сбои в работе лифтов, а также на посторонние шумы и некорректное движение кабин. Россияне просили обратить внимание на признаки технической неисправности и, если требуется, заменить лифтовое оборудование.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Красноярском крае суд назначил 52-летнему местному жителю девять лет колонии строгого режима за попытку поджечь дом бывшей сожительницы. В момент совершения преступления мужчина знал, что в доме находится 12-летняя дочь его экс-возлюбленной.