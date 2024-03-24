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Жители Митино сообщают о сильном хлопке и запахе гари, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что инцидент произошел на Пятницком шоссе в районе 6 дома. Жильцы дома пока не знают, что произошло. По их словам, в подъезде находятся вооруженные люди. В районе ЧП находится множество пожарных машин, а также сотрудники полиции.
МЧС Москвы проверили дом на Пятницком шоссе после сообщения о хлопке. Уточняется, что задымления и признаков возгорания обнаружено не было.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ракетного обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины. Жертвой налета стал 65-летний местный житель.
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МЧС Москвы проверили дом на Пятницком шоссе после сообщения о хлопке. Уточняется, что задымления и признаков возгорания обнаружено не было.
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Екатерина Коршунова