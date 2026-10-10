В Забайкалье при взлёте рухнул легкомоторный самолёт
В Забайкалье при взлёте потерпел аварию легкомоторный самолёт Cessna ФГБУ «Авиалесоохрана», пострадали два человека. Об этом сообщили в канале «МЧС Забайкальского края» на платформе MAX.
Инцидент произошёл в районе взлётно-посадочной полосы города Сретенска. Предварительно, у воздушного судна отказал двигатель, после чего оно совершило аварийную посадку. На борту находились лётчик и авиатехник. Оба получили травмы, степень их тяжести в настоящий момент устанавливают.
На месте происшествия работают экстренные службы, включая скорую медицинскую помощь и полицию. Всего задействованы 20 человек и семь единиц техники, в том числ десять специалистов от МЧС. Причины и точные обстоятельства происшествия выясняют.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Николаевске-на-Амуре в результате ДТП погибли два человека, ещё восемь получили травмы. Подробности читайте здесь.
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