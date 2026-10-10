10 октября 2026, 04:50

В Забайкалье при взлёте рухнул легкомоторный самолёт Cessna, два человека пострадали

Фото: канал в MAX «МЧС Забайкальского края»/@id7536096579_gos

В Забайкалье при взлёте потерпел аварию легкомоторный самолёт Cessna ФГБУ «Авиалесоохрана», пострадали два человека. Об этом сообщили в канале «МЧС Забайкальского края» на платформе MAX.