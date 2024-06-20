В Санкт-Петербурге мужчина несколько раз ударил ножом свою бывшую девушку — видео

Фото: IStock/Pranithan Chorruangsak
В Санкт-Петербурге мужчина выследил бывшую девушку и несколько раз ударил ее ножом, сообщает в своем Телеграм-канале Mash.
На кадрах опубликованного ролика видно, как женщина паркуется на своем автомобиле, после чего к ней подходит мужчина и вытаскивает ее из машины. Затем он достает нож и наносит ей несколько ударов в живот и сбегает. Очевидцы произошедшего помогли пострадавшей и вызвали скорую. В конце видео прибывшие врачи оказывают женщине скорую помощь.
Незадолго до инцидента уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала возвращение наказания за домашнее насилие. Об этом сообщает Телеграм-канал «Говорит Москва».
Читайте также
Учителя английского арестовали за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей
Житель Красноярска зарезал внучку и правнучку
Омбудсмен РФ Москалькова предложила вернуть наказание за домашнее насилие
Олег Дикий