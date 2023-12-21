При обстреле ВСУ Брянской области ранен мужчина

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Один мирный житель пострадал при обстреле украинскими боевиками села Сопычи в Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Сопычи Погарского района. Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Также, в результате украинской атаки повреждено производственное помещение. На месте происшествия работают все оперативные службы региона, заключил губернатор.
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