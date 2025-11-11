В США военный гинеколог тайно снимал интимные видео своих пациенток
В США военный гинеколог из базы Форт Худ (штат Техас) тайно снимал интимные видео своих пациенток. Как сообщает NBC, на устройствах врача Блейна МакГроу обнаружены тысячи материалов с изображениями частей женского тела.
К тому же врача обвиняют в домогательствах, неподобающих комментариях и проведении ненужных медицинских процедур. Иск против медика подала жена военнослужащего, которая узнала от следователей, что её приём у врача записан скрытой камерой. По словам её адвоката, в деле фигурируют более 45 женщин, ставших жертвами действий МакГроу.
Несмотря на многочисленные жалобы на сексуальные домогательства, руководство армии долгое время не отстраняло врача от практики, фактически прикрывая его, отмечается в иске. Сейчас МакГроу отстранён от работы, а против него возбудили уголовное дело. Следователи уже опросили не менее 25 пострадавших пациенток.
Читайте также: