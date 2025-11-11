В США военный гинеколог тайно снимал интимные видео своих пациенток

11 ноября 2025, 10:53

Фото: iStock/M-Production

В США военный гинеколог из базы Форт Худ (штат Техас) тайно снимал интимные видео своих пациенток. Как сообщает NBC, на устройствах врача Блейна МакГроу обнаружены тысячи материалов с изображениями частей женского тела.