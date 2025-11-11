В российской школе проверят питание после сообщений о личинках в еде
Прокуратура Мильковского района на Камчатке начала проверку после шокирующих сообщений в соцсетях. Родители узнали, что в столовой средней школы №2 детям подали хлеб с личинками. Учителя пытались успокоить школьников, утверждая, что это тмин, а не насекомые. Об этом пишет РИА Новости.
Дети сделали фотографии еды и отправили их родным. После этого прокуратура организовала выездную проверку. Визуальный осмотр подтвердил наличие посторонних объектов в хлебе.
Аналогичные мероприятия провели и в школе №1, куда также поступила партия некачественного продукта. Специалисты изъяли испорченные изделия. Прокуратура совместно с Роспотребнадзором изучает все детали инцидента.
Ранее стало известно, что в Якутске произошла трагедия: студент-первокурсник умер в больнице после жестокого избиения в общежитии. Молодой человек находился в коме, когда его жизнь оборвалась.
Читайте также: