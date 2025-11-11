В российской школе проверят питание после сообщений о личинках в еде

11 ноября 2025, 09:54

Прокуратура на Камчатке проверит школьное питание из-за фото хлеба с личинками

Фото: iStock/senkaya

Прокуратура Мильковского района на Камчатке начала проверку после шокирующих сообщений в соцсетях. Родители узнали, что в столовой средней школы №2 детям подали хлеб с личинками. Учителя пытались успокоить школьников, утверждая, что это тмин, а не насекомые. Об этом пишет РИА Новости.