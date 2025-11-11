Достижения.рф

В российской школе проверят питание после сообщений о личинках в еде

Прокуратура на Камчатке проверит школьное питание из-за фото хлеба с личинками
Фото: iStock/senkaya

Прокуратура Мильковского района на Камчатке начала проверку после шокирующих сообщений в соцсетях. Родители узнали, что в столовой средней школы №2 детям подали хлеб с личинками. Учителя пытались успокоить школьников, утверждая, что это тмин, а не насекомые. Об этом пишет РИА Новости.



Дети сделали фотографии еды и отправили их родным. После этого прокуратура организовала выездную проверку. Визуальный осмотр подтвердил наличие посторонних объектов в хлебе.

Аналогичные мероприятия провели и в школе №1, куда также поступила партия некачественного продукта. Специалисты изъяли испорченные изделия. Прокуратура совместно с Роспотребнадзором изучает все детали инцидента.

