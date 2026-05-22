В Санкт-Петербурге мужчина разозлился на шум в коммуналке и убил соседа кувалдой
В Санкт-Петербурге мужчина разозлился на шум в коммуналке и убил соседа кувалдой. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Вечером 21 мая на лестничной клетке дома на улице Руднева обнаружили тело 66-летнего петербуржца с серьёзной травмой головы. Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого и задержали его в кафе поблизости. Согласно предварительным данным, конфликт произошёл в коммунальной квартире из-за шума. В ходе ссоры мужчина нанёс соседу удар кувалдой по голове и попытался замести следы преступления, после чего скрылся.
Кувалда, использованная в преступлении, была изъята. Подозреваемый доставлен в полицейский участок.
Читайте также: