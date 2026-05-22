В Южно-Сахалинске врач получил сотрясение мозга из-за нападения пьяного пациента
В Южно-Сахалинске пьяный пациент напал на врача скорой помощи во время вызова. Медик получил сотрясение мозга и ушиб переносицы, сообщили в пресс-службе Минздрава Сахалинской области. Об этом пишет РИА Новости.
По информации министерства, в четверг бригада приехала к местному жителю с кровотечением из-за резаной раны. Врач установил, что мужчине нужна срочная помощь. На госпитализацию тот согласился только после долгих уговоров, а затем внезапно напал на доктора.
Несмотря на это, врач смог зафиксировать мужчину, оказать помощь до конца и доставить его в больницу. На место происшествия приехали полиция и группа быстрого реагирования. В следственном управлении СК России по Сахалинской области сообщили, что начали проверку. После нее примут процессуальное решение.
