Кинувшего коктейль Молотова в полицейскую машину россиянина задержали в Москве

Фото: istockphoto/Manuel Rodriguez Sevillano
Кинувшего коктейль Молотова в полицейскую машину россиянина задержали в столичном районе Южное Бутово, пишет Shot. По информации журналистов, его сейчас везут на допрос, чтобы выяснить мотивы.
«Громкий хлопок раздался в районе улицы Брусилова, там же увидели горящее полицейское авто и стоявшего рядом подозрительного мужчину, который поспешил уйти. Машина была припаркована под окнами жилого дома», — сказано в публикации.Поврежден полицейский автомобиль, данных о пострадавших в результате инцидента нет.
Перед этим сообщалось, что 24-летний молодой человек поджег военкомат под влиянием аферистов в Петербурге. Мужчина использовал коктейль Молотова, получив от злоумышленников инструкцию по его изготовлению.
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