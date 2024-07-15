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В Санкт-Петербурге полиция задержала всех участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает региональный главк МВД. По горячим следам поймали еще четырех мигрантов, говорится в сообщении.
«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта. В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых еще четверо мигрантов», — пояснили в полиции.Ведомство установило, что конфликт со стрельбой у мигрантов возник из-за конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Вместе с подозреваемыми в отдел доставили еще 15 их соотечественников.
«8 из них привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В отношении них будут приняты меры по принудительному выдворению за пределы Российской Федерации», – добавили в полиции Санкт-Петербурга.
Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ: Хулиганство с применением оружия.
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