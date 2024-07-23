В Санкт-Петербурге проведут предварительное слушание по делу об убийстве Талькова

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Петроградский суд Санкт-Петербурга во вторник, 23 июля, проведет предварительные слушания по уголовному делу Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года, передает информационное агентство ТАСС.
По словам руководителя объединенного пресс-отдела судов города Дарьи Лебедевой, предварительное слушание всегда проходит за закрытыми дверями.
Обвиняемый Валерий Шляфман скрывается в Израиле с 1992 года. Он обвиняется по части 2 статьи 15, п. "д" статьи 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство»), п. "д" статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство, совершенное опасным для жизни людей способом»).
8 июля Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела 33-летней давности. Следственный комитет считает, что во дворце спорта «Юбилейный» произошел закулисный конфликт из-за очередности выхода Талькова и Азизы на сцену. Шляфман, брат которого находился в уголовном розыске в 1990-е годы, открыл огонь по телохранителю певца, но попал в Талькова.
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Обвиняемый Валерий Шляфман скрывается в Израиле с 1992 года. Он обвиняется по части 2 статьи 15, п. "д" статьи 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство»), п. "д" статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство, совершенное опасным для жизни людей способом»).
8 июля Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела 33-летней давности. Следственный комитет считает, что во дворце спорта «Юбилейный» произошел закулисный конфликт из-за очередности выхода Талькова и Азизы на сцену. Шляфман, брат которого находился в уголовном розыске в 1990-е годы, открыл огонь по телохранителю певца, но попал в Талькова.
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Александр Климов