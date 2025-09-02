NTK: 20-летняя королева красоты из Гватемалы разбилась на мотоцикле
Королева красоты из Гватемалы разбилась на мотоцикле. Об этом сообщает Need To Know (NTK).
Трагедия произошла во вторник, 26 августа на шоссе между городами Сан-Маркос и Кесальтенанго. Этот участок дороги считается одним из самых опасных в стране из-за количества аварий.
В какой-то момент 20-летняя Алондра Марианела Эрнандес Перес потеряла контроль над управлением и попала в ДТП. Прибывшие на место медики доставили пострадавшую в больницу, однако ее травмы оказались несовместимы с жизнью.
Девушка стала обладательницей титула «Королева красоты» города Ла-Бланка в прошлом году. Как пишут местные СМИ, ее ждала многообещающая карьера в модельном бизнесе.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах давний поклонник изнасиловал и утопил 35-летнюю королеву красоты. Ее тело нашли лишь спустя пять дней после пропажи.
