NTK: 20-летняя королева красоты из Гватемалы разбилась на мотоцикле

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Королева красоты из Гватемалы разбилась на мотоцикле. Об этом сообщает Need To Know (NTK).



Трагедия произошла во вторник, 26 августа на шоссе между городами Сан-Маркос и Кесальтенанго. Этот участок дороги считается одним из самых опасных в стране из-за количества аварий.

В какой-то момент 20-летняя Алондра Марианела Эрнандес Перес потеряла контроль над управлением и попала в ДТП. Прибывшие на место медики доставили пострадавшую в больницу, однако ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

Девушка стала обладательницей титула «Королева красоты» города Ла-Бланка в прошлом году. Как пишут местные СМИ, ее ждала многообещающая карьера в модельном бизнесе.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах давний поклонник изнасиловал и утопил 35-летнюю королеву красоты. Ее тело нашли лишь спустя пять дней после пропажи.

Лидия Пономарева

