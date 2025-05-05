Жильцы сгоревшей многоэтажки на улице Генерала Тюленева устроили драку во дворе

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Жильцы московской многоэтажки на улице Генерала Тюленева, где из-за взрыва газа начался пожар, подрались во дворе дома. Об этом сообщает Mash.
«Со слов очевидцев, один из пострадавших, у которого сгорела квартира, начал выяснять отношения с жильцами» — передает telegram-канал.
Жителям удалось разнять драку. Конфликт продолжился разговором на повышенных тонах.
Напомним, что 4 мая в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева прогремел взрыв, после чего в доме начался пожар. Предварительно, причиной происшествия является взрыв газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.
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Иван Мусатов