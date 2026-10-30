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На юго-востоке Ирана в районе Ормузского пролива раздались взрывы

Fars: Взрывы прогремели в районе Ормузского пролива у юго-восточного побережья Ирана
Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрывы прогремели в районе Ормузского пролива у юго-восточного побережья Ирана. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на местные источники.



Согласно материалу, громкие хлопки доносились со стороны моря. Они прозвучали рядом с городом Сирик и островом Кешм. Очевидцы также рассказали о ярких вспышках в небе.

По предварительным данным, могли сработать средства противовоздушной обороны (ПВО). В публикации подчеркивается, что некоторые звуки, возможно, были связаны с предупредительными выстрелами по судам, которые нарушили установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге задержали домработницу, подозреваемую в краже ювелирных украшений у хозяйки квартиры. Подробности читайте здесь.

Мария Моисеева

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