Врач назвала смертельно опасным «лечение» рака по «авторским методикам» из интернета

30 октября 2026, 02:52

Врач Григорьева: Самолечение рака по советам блогеров из интернета смертельно опасно

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Самолечение онкологических заболеваний по «авторским методикам» из интернета может закончиться летальным исходом. Об этом рассказала ТАСС врач по медицинской профилактике КГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева.