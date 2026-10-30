Врач назвала смертельно опасным «лечение» рака по «авторским методикам» из интернета
Самолечение онкологических заболеваний по «авторским методикам» из интернета может закончиться летальным исходом. Об этом рассказала ТАСС врач по медицинской профилактике КГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева.
По её словам, такие методы, как лечение рака уксусом или содой, голоданием и пчелиным ядом, опасны прежде всего потерей времени. Пока пациент отказывается от медицины с доказанной эффективностью, опухоль быстро прогрессирует.
Эксперт обратила внимание на психологическую уязвимость людей с тяжёлым диагнозом. Блогеры без медицинского образования предлагают подписчикам доступные и недорогие варианты, противопоставляя их болезненной и пугающей химиотерапии, но не берут на себя ответственность за результат.
Григорьева сослалась на данные онкологов и судебной практики, которые показывают, что доверие к «целителям» из интернета оборачивается ухудшением самочувствия больных, серьёзными осложнениями и смертью. Врач подчеркнула, что рак — это системное заболевание, требующее высокотехнологичной помощи.
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