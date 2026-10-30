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Врач назвала смертельно опасным «лечение» рака по «авторским методикам» из интернета

Врач Григорьева: Самолечение рака по советам блогеров из интернета смертельно опасно
Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Самолечение онкологических заболеваний по «авторским методикам» из интернета может закончиться летальным исходом. Об этом рассказала ТАСС врач по медицинской профилактике КГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева.



По её словам, такие методы, как лечение рака уксусом или содой, голоданием и пчелиным ядом, опасны прежде всего потерей времени. Пока пациент отказывается от медицины с доказанной эффективностью, опухоль быстро прогрессирует.

Эксперт обратила внимание на психологическую уязвимость людей с тяжёлым диагнозом. Блогеры без медицинского образования предлагают подписчикам доступные и недорогие варианты, противопоставляя их болезненной и пугающей химиотерапии, но не берут на себя ответственность за результат.

Григорьева сослалась на данные онкологов и судебной практики, которые показывают, что доверие к «целителям» из интернета оборачивается ухудшением самочувствия больных, серьёзными осложнениями и смертью. Врач подчеркнула, что рак — это системное заболевание, требующее высокотехнологичной помощи.

Мария Моисеева

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