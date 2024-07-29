The Daily Mail: Туриста ранили в живот на Тенерифе в Испании

Фото: istockphoto/Kristyna Sindelkova
Ранение в живот ножом на Тенерифе в Испании получил 22-летний турист из Великобритании. Об этом сообщает издание The Daily Mail. Пострадавшему оказана первая медицинская помощь, сейчас он находится в реанимации, медики борются за его жизнь. Данных о причине случившегося и о задержании подозреваемого нет. Инцидент расследуется Национальной полицией Тенерифе.
Ранее сообщалось, что туристы из России отравились в пятизвездочном отеле Турции неизвестным газом. Один из них рассказал о внезапной головной боли с утра и о тошноте, а малолетний ребенок потерял сознание.
Семью госпитализировали, им также компенсировали моральный ущерб и издержки.
Читайте также:
В Аргентине появилась «маленькая Россия»
Тургруппу с 10 подростками ищут в Северной Осетии — МЧС
Генконсульство отреагировало на данные об отравлении россиян в Турции
Никита Кротов