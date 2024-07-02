82-летний пенсионер на внедорожнике сбил 10-летнюю школьницу в Тюмени

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В Тюмени накануне, 1 июля, 82-летний пенсионер за рулем внедорожника сбил 10-летнюю школьницу. Об этом сообщает областная ГАИ. В результате ДТП девочка получила ушибы и ссадины.
По предварительным данным от автоинспекторов, все произошло на Пролетарской улице, когда школьница вместе со своей подругой переходила дорогу на пешеходном переходе без светофора. В этот момент ребенка сбил пожилой мужчина на «Тойоте».
Сегодня, по данным дептранса Москвы, на крыше автобуса на Ижорском проезде взорвалось газобалонное оборудование. В результате ЧП пострадал водитель маршрутки. С травмами его увезли в больницу.
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«Автоинспекторы выясняют, почему дедушка не пропустил ребенка на переходе. Обстоятельства ДТП выясняются», – заявили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Сегодня, по данным дептранса Москвы, на крыше автобуса на Ижорском проезде взорвалось газобалонное оборудование. В результате ЧП пострадал водитель маршрутки. С травмами его увезли в больницу.
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Данил Пономарев