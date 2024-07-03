В Японии зафиксированы новые сексуальные преступления американских военных

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Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси рассказал о о новых случаях сексуальных преступлений со стороны американских военных на Окинаве.
Генсек Ёсимаса Хаяси сообщил о трёх новых преступлениях сексуального характера, совершённых американскими военными в отношении местных девушек на Окинаве. По его словам, с 2023 года было зарегистрировано пять таких преступлений, которые не были обнародованы в СМИ.
В конце июня стало известно о двух случаях сексуального насилия со стороны американских военнослужащих в отношении японских девушек на Окинаве. Оказалось, что центральные власти и командование США не сообщили об этих случаях властям префектуры Окинава.
Префектура узнала о произошедшем только после того, как сама направила соответствующий запрос. Причём о первом случае изнасилования, в результате которого пострадала девушка младше 16 лет, стало известно только через полгода после случившегося.
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«Из них три случая произошли в феврале 2023 года, в августе 2023 года и в январе 2024 года. Во всех этих случаях дела не были переданы в суд. В любом случае сексуальные преступления, совершенные сотрудниками американских военных баз, вызывают крайнее сожаление. Такие инциденты вызывают глубокое беспокойство местного населения», — рассказал Хаяси.
В конце июня стало известно о двух случаях сексуального насилия со стороны американских военнослужащих в отношении японских девушек на Окинаве. Оказалось, что центральные власти и командование США не сообщили об этих случаях властям префектуры Окинава.
Префектура узнала о произошедшем только после того, как сама направила соответствующий запрос. Причём о первом случае изнасилования, в результате которого пострадала девушка младше 16 лет, стало известно только через полгода после случившегося.
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Мира Полтева