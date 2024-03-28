Юная москвичка выманила у двух пенсионерок из Одинцова более 10 млн рублей

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19-летнюю москвичку задержала полиция по подозрению в крупном хищении у двух пожилых жительниц Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление в полицию подали женщины 69 и 78 лет. Они сообщили, что у них обманным путём забрали сбережения — 5.6 млн и 7,4 млн рублей соответственно. По подозрению в совершении преступления была задержана 19-летняя жительница Москвы», — говорится в сообщении.Задержанная рассказала, что пойти на дело ей предложил знакомый, с которым она до этого не общалась четыре года. Схема состояла в следующем: мужчина звонил пенсионеркам, представлялся сотрудником банка и убеждал их, что средства на их счетах пытаются украсть. А чтобы «спасти» сбережения, их надо обналичить и передать курьеру.
Против девушки завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и посадили под домашний арест.
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Лев Каштанов