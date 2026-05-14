В Санкт-Петербурге задержали похитительницу кашемира на 132 тысячи рублей
В Центральном районе Санкт-Петербурга наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал женщину, подозреваемую в краже дорогостоящей одежды. Общая стоимость похищенных вещей из кашемира составила 132 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел в одном из магазинов на Невском проспекте. Согласно информации правоохранительных органов, 32-летняя женщина вошла в торговый зал и выбрала несколько дорогих вещей. Она сказала продавцу-консультанту, что её муж скоро придет и оплатит покупку. Но супруг так и не появился. Когда сотрудники магазина попросили вернуть товар или оплатить его, женщина оттолкнула продавщицу и выбежала на улицу, не расплатившись.
Персонал попытался самостоятельно догнать её, но россиянка начала сопротивляться. Уличную потасовку заметили прохожие, которые сообщили о случившемся в полицию. По указанному адресу оперативно прибыл наряд Росгвардии.
Росгвардейцы остановили правонарушительницу, задержали её и доставили в 76-й отдел полиции для дальнейшего расследования. Украденные вещи были изъяты.
Читайте также: