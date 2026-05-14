В Санкт-Петербурге задержали похитительницу кашемира на 132 тысячи рублей

14 мая 2026, 12:50

На Невском проспекте задержали женщину за кражу кашемировых вещей на 132 тысячи

В Центральном районе Санкт-Петербурга наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал женщину, подозреваемую в краже дорогостоящей одежды. Общая стоимость похищенных вещей из кашемира составила 132 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.