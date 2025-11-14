В Саратове мужчина сломал возлюбленной позвонок за то, что та его разбудила
В Саратове 23-летний мужчина избил свою девушку за то, что та его разбудила. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 11 мая в квартире на улице 7-ой Шелковичный тупик. Согласно информации следствия, девушка разбудила своего молодого человека в час дня, что вызвало у него раздражение. Мужчина был уставшим и хотел спать, поэтому избил возлюбленную.
Пострадавшей диагностировали закрытый перелом поясничного позвонка. Она обратилась в полицию.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Нападавшего задержали, он признал свою вину. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
