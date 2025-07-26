В Саратове объявили день траура после взрыва в многоквартирном доме

26 июля 2025, 00:07

В Саратовской области 26 июля объявили днем траура после взрыва газа в многоэтажке

Фото: iStock/Tatiana rico

В Саратовской области 26 июля объявили днем траура после гибели шести человек при взрыве газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Романа Бусаргина.





Напомним, что инцидент произошел в десятиэтажном доме на улице Блинова. Взрыв разрушил угловой подъезд с 7 по 10 этажи. Изначально было известно о трех смертях, однако количество жертв позднее увеличилось до шести. Уточнялось, что в результате взрыва газа также пострадал соседний дом, были повреждены десятки автомобилей.





«В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля», — заявил Бусаргин.