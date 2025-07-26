В Саратове объявили день траура после взрыва в многоквартирном доме
В Саратовской области 26 июля объявили днем траура после взрыва газа в многоэтажке
В Саратовской области 26 июля объявили днем траура после гибели шести человек при взрыве газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Романа Бусаргина.
Напомним, что инцидент произошел в десятиэтажном доме на улице Блинова. Взрыв разрушил угловой подъезд с 7 по 10 этажи. Изначально было известно о трех смертях, однако количество жертв позднее увеличилось до шести. Уточнялось, что в результате взрыва газа также пострадал соседний дом, были повреждены десятки автомобилей.
«В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля», — заявил Бусаргин.В этот день на территории области будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. Учреждениям культуры и СМИ рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что вся область разделяет скорбь.