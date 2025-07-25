«Гений, разве что среди удобрений»: Вика Цыганова, высказалась о Константине Богомолове

25 июля 2025, 21:32

Певица Вика Цыганова назвала Константина Богомолова психически больным

Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

Певица Вика Цыганова на новость о присвоении звания Заслуженного деятеля искусств режиссёру Константину Богомолову высказалась необычайно резко и грубо. Девушка в своём блоге назвала Богомолова психически больным бездарем.





Недавняя награда Богомолова вызвала у общественности волну негодования и критики. Цыганова тоже не смогла пройти мимо данной новости и заявила, что режиссёр получил звание отнюдь не из-за театральной деятельности.

«Психически больной режиссёр Константин Богомолов назвал тех, кто ужаснулся присвоению ему звания заслуженного деятеля искусств России, «скучными и недалёкими». Лучше бы помалкивал этот напыщенный бездарь, которого вся страна знает не как режиссёра, а как мужа Собчак. Получил звание через фамилию жены — сиди и помалкивай», — высказалась она.