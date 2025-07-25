Легковушка сбила толпу людей на пешеходном переходе в Тамбове, есть жертвы

25 июля 2025, 23:33

В Тамбове водитель на большой скорости сбил группу людей на пешеходном переходе

Фото: iStock/PinkBadger

В Тамбове водитель автомобиля влетел в группу людей на пешеходном переходе, когда те пересекали дорогу на разрешающий сигнал светофора. Предварительно, машина сбила троих, есть погибшие. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ», публикуя кадры с места происшествия.