Легковушка сбила толпу людей на пешеходном переходе в Тамбове, есть жертвы
В Тамбове водитель автомобиля влетел в группу людей на пешеходном переходе, когда те пересекали дорогу на разрешающий сигнал светофора. Предварительно, машина сбила троих, есть погибшие. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ», публикуя кадры с места происшествия.
Свидетели ДТП утверждают, что легковушка на огромной скорости врезалась в прохожих, когда пешеходы начали движение по «зебре» при зеленом сигнале светофора. Инцидент произошел вечером 25 июля на Мичуринской улице.
Предварительно, одна девушка погибла на месте, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Эти детали уточняет Telegram-канал SHOT.
Официальной информации о количестве пострадавших и погибших пока не поступало. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отец с сыном избили подростка из-за подозрений, которые не подтвердились. Причиной жестокого отношения к школьнику стали изрисованные стены и сломанная дверь в подъезде многоквартирного дома. Нападавшие настаивали, что 14-летний мальчик был вандалом, однако это оказалось не так. Избивших подростка отца и сына оперативно задержали.
Читайте также: