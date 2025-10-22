В Саратове осудили мужчину за госизмену в пользу Украины
Саратовский областной суд приговорил 27-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как оказалось, мужчина по фамилии Шурыгин нашёл в мессенджере аккаунт, где предлагали за вознаграждение собирать и передавать сведения о стратегических объектах России и российских военнослужащих. В 2025 году он установил контакт с представителями украинских спецслужб и неоднократно передавал им информацию, представлявшую угрозу безопасности страны. Кроме того, осуждённый согласился выполнить задание по проверке адреса проживания одного из военнослужащих и пытался привлечь к этому других людей.
Суд признал Шурыгина виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.
