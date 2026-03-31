В Саратове пассажир напал на таксиста из-за стоимости поездки
В Татищевском районе Саратовской области сотрудники полиции задержали 43-летнего местного жителя. Как сообщает региональное ГУ МВД, следствие подозревает его в нападении на водителя такси.
Предварительно установлено, что мужчина проводил время в кафе вместе со своей бывшей супругой. После завершения застолья они вызвали такси, чтобы добраться до дома.
Во время поездки между пассажиром и 52-летним водителем возник конфликт: саратовца не устроила итоговая стоимость проезда. В ходе ссоры пассажир схватил шофёра за шею. Таксист испугался за свою безопасность, остановил машину и незамедлительно вызвал полицию.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. В отношении него следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.
