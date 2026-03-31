В Петербурге пожар в автосервисе на Хрустальной охватил 600 квадратных метров

31 марта 2026, 21:45

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелось здание автосервиса. Как сообщает «МК в Питере», экстренные службы получили вызов 31 марта в 17:37 по московскому времени.





Возгоранию присвоили повышенный номер сложности. Очаг пожара находился в автосервисе на улице Хрустальной, дом 31. Огонь быстро охватил всё здание размером 20 на 30 метров.



На месте работали значительные силы МЧС: восемь единиц техники и 32 спасателя. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Спасатели продолжают проливку конструкций и разбор завалов. Причину пожара устанавливают.





