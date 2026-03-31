Россиянин из ревности переломал все ребра своей избраннице и оставил её умирать
В Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела против 49-летнего местного жителя. Как сообщает СУ СК РФ по региону, его обвиняют в жестоком избиении сожительницы.
Чрезвычайное происшествие случилось в декабре 2025 года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой на почве ревности и набросился на неё с кулаками.
Он жестоко избил женщину и сломал ей ребра. Медики госпитализировали пострадавшую с многочисленными ушибами и черепно-мозговой травмой, однако спасти её жизнь не смогли. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело, обвиняемый признал вину. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Прикамье мужчина полгода избивал беременную сожительницу и отделался условным сроком.
