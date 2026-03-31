Россиянин полгода избивал беременную сожительницу и отделался условным сроком

В Прикамье мужчина получил три года условно за истязание беременной сожительницы
В Прикамье суд вынес приговор мужчине, который истязал беременную сожительницу. Подробности сообщает краевая прокуратура.



Установлено, что с апреля по ноябрь 2025 года 45-летний житель деревни Салтыково систематически применял силу к своей беременной подруге и совершал в отношении неё иные насильственные действия.

Верещагинский районный суд признал мужчину виновным по п. «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Гражданину назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

При вынесении приговора суд учёл позицию государственного обвинителя. Информацию о телесных повреждениях потерпевшей и о том, родила ли она здорового ребёнка, не раскрывают.

Ольга Щелокова

