Россиянин полгода избивал беременную сожительницу и отделался условным сроком
В Прикамье суд вынес приговор мужчине, который истязал беременную сожительницу. Подробности сообщает краевая прокуратура.
Установлено, что с апреля по ноябрь 2025 года 45-летний житель деревни Салтыково систематически применял силу к своей беременной подруге и совершал в отношении неё иные насильственные действия.
Верещагинский районный суд признал мужчину виновным по п. «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Гражданину назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
При вынесении приговора суд учёл позицию государственного обвинителя. Информацию о телесных повреждениях потерпевшей и о том, родила ли она здорового ребёнка, не раскрывают.
Ранее в Петербурге женщина получила срок за развращение 12-летней девочки.
