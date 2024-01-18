В Саратове первоклассник получил травму головы после избиения в школе

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В Саратове первоклассник попал в больницу с травмой головы после избиения в школе, об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на слова матери пострадавшего ребёнка.
По информации СМИ, инцидент произошёл 15 января в саратовской школе №71 во время продлёнки.
Как рассказала мать первоклассника, ребёнок постарше сперва ударил её сына ногой в живот, а потом подняли кинул на пол. Мальчик ударился головой.
Когда женщина забрала сына из школы, то он рассказал ей о случившемся. Мать отвезла ребёнка в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
В МВД по Саратовской области заявили о начале проверки по факту произошедшего.
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Как рассказала мать первоклассника, ребёнок постарше сперва ударил её сына ногой в живот, а потом подняли кинул на пол. Мальчик ударился головой.
В МВД по Саратовской области заявили о начале проверки по факту произошедшего.
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Евгения Парфентьева