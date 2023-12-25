В Санкт-Петербурге задержали четырех подростков, напавших на курьера

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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подростков по подозрению в избиении курьера. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное управление МВД России.
Днем 25 декабря стало известно, что на Витебском проспекте возле 47 дома подростки в лицо курьеру распылили газ, а затем побили. Пострадавшего с травмами головы госпитализировали, а полицейские начали поиск нападавших.
Сотрудники уголовного розыска обнаружили и доставили в полицию четверых молодых людей в возрасте 14-15 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
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Алина Юрчак