В Саратове произошло массовое ДТП с пострадавшим и поврежденными авто

05 ноября 2026, 13:09

В Саратове в ДТП пострадал мужчина и повреждены четыре авто

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Саратове водитель автомобиля «Лада Приора» устроил массовое ДТП, в результате которого пострадал молодой пассажир и получили повреждения четыре припаркованные машины.