Достижения.рф

В Саратове произошло массовое ДТП с пострадавшим и поврежденными авто

В Саратове в ДТП пострадал мужчина и повреждены четыре авто
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Саратове водитель автомобиля «Лада Приора» устроил массовое ДТП, в результате которого пострадал молодой пассажир и получили повреждения четыре припаркованные машины.



По сведениям ГУ МВД России по Саратовской области, авария произошла в ночное время. По предварительным данным, виновник происшествия находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

Автомобилист сначала врезался в припаркованные «Мазду 3» и «Форд Мондео». После первого столкновения легковушка изменила траекторию движения и совершила наезд еще на две машины — ВАЗ-21120 и «Мазду 6», передает издание Сiбдепо.

В результате серии столкновений травмы получил 19-летний пассажир отечественного автомобиля. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что молодой водитель управлял транспортным средством без соответствующих прав и в нетрезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и все детали происшествия выясняются.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0