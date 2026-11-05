В Саратове произошло массовое ДТП с пострадавшим и поврежденными авто
В Саратове водитель автомобиля «Лада Приора» устроил массовое ДТП, в результате которого пострадал молодой пассажир и получили повреждения четыре припаркованные машины.
По сведениям ГУ МВД России по Саратовской области, авария произошла в ночное время. По предварительным данным, виновник происшествия находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.
Автомобилист сначала врезался в припаркованные «Мазду 3» и «Форд Мондео». После первого столкновения легковушка изменила траекторию движения и совершила наезд еще на две машины — ВАЗ-21120 и «Мазду 6», передает издание Сiбдепо.
В результате серии столкновений травмы получил 19-летний пассажир отечественного автомобиля. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что молодой водитель управлял транспортным средством без соответствующих прав и в нетрезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и все детали происшествия выясняются.
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