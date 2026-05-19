В Саратове пьяный пенсионер выбросил трех кошек из окна квартиры
64-летний житель Саратова выбросил из окна квартиры трех кошек. Об этом сообщает местное агентство «Взгляд-инфо».
Инцидент произошел 18 мая на улице Перспективной в Ленинском районе. Пьяный пенсионер начал выбрасывать животных из окна второго этажа. Заметившие это очевидцы вызвали полицейских и зоозащитников.
Прибывшие на место волонтеры фонда «Верность-Саратов» забрали из квартиры еще 13 изможденных кошек. По их словам, все животные находились в ужасном состоянии, некоторым из них было всего по два-три месяца. Хозяева не только не заботились о питомцах, но и всячески издевались над ними: кормили сухой гречкой и избивали.
Как выяснилось, пенсионер выбрасывал животных из окна не впервые. Пока волонтеры спасали выживших, он выходил в магазин за водкой.
Ветеринары выявили у кошек серьезные травмы. Сам живодер пытался оправдать свои действия тем, что животные якобы подрались и разозлили его. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
