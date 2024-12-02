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Покусанный матерью 6-летний мальчик прятался в затопленной квартире под Новороссийском: как сложилась судьба спасенного ребенка

Фото: iStock/Victority

Фото: iStock/Victority

В апреле 2020 года в новороссийской квартире случайно был обнаружен истерзанный матерью 6-летний ребенок. 15 апреля в отделение полиции поступил звонок от жильцов дома на улице Видова. Жители пожаловались на затопление соседями сверху, после того как квартиру открыли в захламленной комнате был обнаружен избитый мальчик. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Потоп в квартире спас ребенка


Соседи попали в квартиру вместе с аварийной службой и сотрудниками полиции потому, что из квартиры текла вода и топила ближайшие помещения. Кто-то из присутствующих включил видеокамеру на своем телефоне. На видеозаписи видно, что потоп начался в ванной комнате. На кадрах запечатлена раковина с работающим душем. Предположительно, слив раковины был неисправен.



Маленького мальчика жители дома нашли не сразу. Он прятался в соседней комнате. Грязный и избитый ребенок сидел в углу захламленной комнаты. Несмотря на свой дошкольный возраст, ребенок плохо разговаривал и был очень напуган. Мальчика сразу направили в больницу.

Сын виноват в ссорах с сожителем


Фото: iStock/lavizzara

В больнице ребенку диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. На теле мальчика зафиксированы множественные синяки, ссадины и укусы. Мать периодически избивала сына и надолго оставляла одного в запертой квартире. Позже, на допросе женщина расскажет следователям, что ребенок виноват в ее ссорах с сожителем. Экспертиза, проведенная женщине, выявила алкоголизм и психиатрические отклонения.

После ухода из семьи отца ребенка у женщины возник настолько сильный стресс, что её поведение стало неадекватным и она начала проявлять агрессию по отношению к своему сыну. Отец ребенка помогал бывшей сожительнице деньгами и очень хотел общаться с сыном, но мать была категорически против, не подпускала его к ребёнку.

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Суд


По факту издевательств над собственным ребенком в течение пяти лет следственный комитет города Новороссийск возбудил уголовное дело. Суд признал обвиняемую виновной в истязании 6-летнего сына (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением (ст.156 УК РФ) и приговорил ее к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Отделом опеки женщина лишена родительских прав.

Сейчас ребенок проживает со вторым своим родителем в соседнем городе. У отца ребенка были большие сложности с тем, что бы забрать сына к себе. С его матерью он не состоял в официальном браке и подтверждать факт отцовства пришлось путем проведения генетической экспертизы.

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SHOT: массажист утонул во время купания в пруду в первый день зимы в Подмосковье
02 декабря 2024, 13:51

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Массажист утонул в пруду во время купания в первый день зимы в подмосковном Реутове, пишет Shot.
По данным журналистов, трагедия произошла накануне, когда 58-летний Владимир П. решил нестандартно отпраздновать приход зимнего сезона, искупавшись в Фабричном парке.

После некоторого времени в воде мужчина попытался вылезти, зацепившись за льдину, однако ничего не получилось, и он стал тонуть. Местные рыбаки вызвали медиков, но было поздно. По информации авторов, погибший работал массажистом, девять лет назад мужчина отучился в спецакадемии в Таиланде.

Ранее в Следственном комитете по Красноярскому краю назвали причину отравления семьи, где погибли четверо детей.

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Пассажир скончался в самолете, летевшем из Египта в Петербург
02 декабря 2024, 13:49

Фото: iStock/Mikhail Davidovich

Пожилому мужчине стало плохо во время перелета на самолете из Египта в Россию. Пассажир скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Согласно сообщению, ЧП произошло 30 ноября на борту Airbus A330. Самолет выполнял рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В районе Московской области 63-летний мужчина почувствовал себя плохо. Ему пытались оказать первую помощь, однако состояние пассажира ухудшалось.

Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Шереметьево. Прибывшая на место реанимационная бригада не смогла спасти мужчину. Он умер.

Всех пассажиров высадили из самолета для проведения следственных действий. Борт вылетел в Санкт-Петербург через четыре часа. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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Названа причина отравления семьи в Красноярском крае
СК: причиной отравления семьи в Красноярском крае стало инсектицидное средство
02 декабря 2024, 12:50

Фото: istockphoto/blinow61

Инсектицидное средство стало причиной отравления семьи в Красноярском крае, где погибло четверо детей, проинформировали в СК РФ по региону. Трагедия произошла в сентябре, когда в местном магазине Красной Сопки семья приобрела курицу с пельменями.
В ведомстве отмечали, что версия с инсектицидным средством была приоритетной. Следователи уточнили, что действиям отца четверых погибших ребят будет дана правовая оценка. Перед отравлением мужчина обрабатывал дом аэрозолем.

Ранее сообщалось, о пьяном полуголом депутате из Ачинского района, который обматерил соседку при росгвардейцах. Отмечалось, что он общался с ней на повышенных тонах. Мужчину возмутило, что ему пришлось выходить из квартиры, где громко праздновали.

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#дети
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Полуголый депутат обматерил соседку при сотрудниках Росгвардии
В Красноярском крае пьяный полуголый депутат обматерил соседку при росгвардейцах
02 декабря 2024, 12:43

Фото: iStock/???? ??????

В Красноярском крае пьяный полуголый депутат из Ачинского района Павел Переверзев обматерил соседку при сотрудниках Росгвардии. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.
Нетрезвый парламентарий общался с женщиной на повышенных тонах, так как был возмущен тем, что прибывшие правоохранители заставили его выйти из квартиры, где продолжалось громкое празднование.

Соседка пояснила, что обратилась в полицию, поскольку местный депутат и его друзья шумели в неположенные часы. По ее словам, на просьбу сделать потише политик ответил, что имеет право. Когда узнал, что его снимают, стал угрожать статьей.

По данным местных СМИ, Переверзев был судим в 2019 году за пьяную езду.

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Серию терактов сторонников ИГ* предотвратили в Дагестане
SHOT: Серию терактов сторонников ИГ* предотвратили в Дагестане
02 декабря 2024, 12:27

Фото: iStock/Fedorovekb

Сотрудники силовых структур предотвратили серию терактов в Дагестане. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Всего было задержано 5 человек. Согласно информации канала, все они являются сторонниками ИГ*.

Организатором преступной группы выступил 34-летний Ялимхан. Самому младшему из злоумышленников – 19 лет. Для реализации задуманного преступники приобрели тонну аммиачной селитры и иных компонентов для изготовления СВУ.

В отношении них возбуждено уголовное дело нескольким статьям. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Срочник сбежал из воинской части в Волгоградской области
02 декабря 2024, 12:02

Фото: iStock/zim286

Солдат срочной службы, 18-летний Максим Саакянц, сбежал из воинской части в Волгоградской области. Ведутся его поиски. Об этом сообщает сетевое издание V1.ru.
По данным ориентировки, солдат самовольно покинул воинскую часть, чтобы не проходить срочную службу. За это молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

При этом мать сбежавшего срочника говорила, что ее сын нуждается в медицинской помощи из-за гипертонической болезни. По ее словам, парень мучается от носовых кровотечений. В Даниловской ЦРБ ему поставили диагноз «вегетососудистая дистония по гипертоническому типу, гипертоническая болезнь?». В рекомендациях значится обследование у кардиолога в Волгоградской областной клинической больнице № 1. Однако 10 октября молодой человек написал отказ от обследования, тогда 11 октября терапевт установил ему категорию годности к службе Б3 — годен с незначительными ограничениями.

«Они его ввели в заблуждение, сказав, что отправляют его с диагнозом "ожирение", а не "гипертония"», — заявила мать сбежавшего бойца.

Она звонила в часть и требовала отправить сына на лечение. Ей ответили, что солдат находится в военном госпитале. Там он пробыл с 5 по 25 ноября, а 29 ноября сбежал из поликлиники. Медики после ВВК сделали заключение, что Максим к службе годен.

Командование части полагает, что к исчезновению бойца причастна его мать.

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На Сахалине задержали гражданина Исландии при попытке уплыть в Японию на лодке
02 декабря 2024, 11:46

Фото: iStock/Diy13

Гражданина Исландии, который пытался незаконно добраться с острова Сахалин до Японии на лодке, выдворили из России. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
Согласно информации ведомства, исландец был задержан сотрудниками береговой охраны РФ — он пытался незаконно пересечь морскую границу между государствами. Мужчину признали виновным в нарушении миграционного законодательства, приговорив к принудительному выдворению из страны.

Уточняется, что теперь иностранцу закрыт въезд в Россию на пять лет.

Ранее сообщалось, что мигранта, который оскорбил бойца UFC и чемпионку мира по самбо Ирину Алексееву в Челябинске, депортировали из России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Месть диаспоры и материнский капитал: за что уроженец Таджикистана расправился с беременной женой под Пермью на глазах у детей
02 декабря 2024, 11:33

Фото: iStock/Sumala Chidchoi

Страшная трагедия произошла в Дзержинском районе Перми. В феврале 2021 года уроженец Таджикистана обезглавил свою беременную жену и зарезал тестя. 21-летняя девушка не собиралась рожать третьего ребенка и сообщила мужу о намерении развестись, что сильно разозлило молодого человека и он зверски расправился с ней и ее отцом. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Хотел троих детей из-за материнского капитала


В семье Шосафаровых и до страшной трагедии было не все гладко. Шохназар и Шабнам состояли в браке 3 года и выглядели счастливой семьей только на глазах у посторонних. Дома девушку муж держал в фанатичной строгости шариата. В семье уже было двое малолетних детей — полутора лет и четырех месяцев.

Молодая жена, не успев оправиться от последних родов, забеременела снова. Однако врачи предупредили, что из-за короткого промежутка между беременностями развитие плода может быть затруднено и это может представлять опасность для ее здоровья. Женщина решила сделать аборт и озвучила это решение мужу в тот роковой вечер. У главы семьи на этого ребенка были большие планы, с его появлением семья получила бы статус многодетной и смогла бы закрыть долг по ипотеке. Мужу не понравилось, что его жена смела перечить и мешать ему в исполнении планов и он решил ее убить.

Страшное двойное убийство


Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В тот вечер супруги сначала ругались. Шабнам говорила мужу, что хочет сделать аборт, развестись и жить с отцом. Когда жена поняла, что Шохназар совсем рассвирепел, женщина выбежала из дома и поспешила в соседний подъезд к своему отцу. Однако, мужчина настиг её и несколько раз ударил ножом в грудь. После этого он занес тело женщины в квартиру и там отрезал ей голову. Портал progorod59.ru. писал, что по словам очевидцев, кровь девушки даже просочилась в квартиру этажом ниже.

После этого он вспомнил о детях, которые все это время находились в соседней комнате и решил отвести их к родственникам. По пути обратно в квартиру, где лежал труп обезглавленной девушки, Шохназар встретил тестя. В состоянии ярости муж напал на отца убитой и нанёс ему смертельные удары ножом.

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Истязал и кормил стиральным порошком: отчим из Кузбасса полгода пытал 12-летнего пасынка, подробности

Поймали по горячим следам


В тот вечер через двор, в котором мужчина убил отца своей жены, возвращались домой сотрудники полиции. В момент, когда во двор приехали члены таджикской диаспоры и родственники убитых, желающие отомстить, сотрудники полиции не дали этого сделать. Убийца, испугавшийся расправы, сам сдался полицейским.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц). Пермский суд приговорил Шохназара Шосафарова к пожизненному заключению за убийство своей беременной жены и её отца. Суд также постановил, что он должен выплатить 3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации двум братьям убитой, 2 миллиона рублей её матери и 1,324 миллиона рублей дяде за организацию похорон и моральный ущерб.

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В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в подвал нежилого здания
02 декабря 2024, 11:29

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Бездомную собаку, которая провалилась через приямок в подвал нежилого здания в городском округе Балашиха и не смогла самостоятельно выбраться, освободили подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
С просьбой о помощи в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители, которые услышали вой хвостатой пленницы.

«Спасатели прибыли по указанному в вызове адресу, убедились, что собака неагрессивная, спустились в подвал здания, подняли собаку к технологическому отверстию и подталкивали снизу, пока дворняжка не выбралась наружу», — говорится в сообщении.
Оказавшись на свободе, собака сразу убежала по своим делам.

Ранее сообщалось, что житель Ленинградской области скончался от ран, которые нанёс ему его домашний кот.

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