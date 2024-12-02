Покусанный матерью 6-летний мальчик прятался в затопленной квартире под Новороссийском: как сложилась судьба спасенного ребенка

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В апреле 2020 года в новороссийской квартире случайно был обнаружен истерзанный матерью 6-летний ребенок. 15 апреля в отделение полиции поступил звонок от жильцов дома на улице Видова. Жители пожаловались на затопление соседями сверху, после того как квартиру открыли в захламленной комнате был обнаружен избитый мальчик. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Потоп в квартире спас ребенка
Соседи попали в квартиру вместе с аварийной службой и сотрудниками полиции потому, что из квартиры текла вода и топила ближайшие помещения. Кто-то из присутствующих включил видеокамеру на своем телефоне. На видеозаписи видно, что потоп начался в ванной комнате. На кадрах запечатлена раковина с работающим душем. Предположительно, слив раковины был неисправен.
Маленького мальчика жители дома нашли не сразу. Он прятался в соседней комнате. Грязный и избитый ребенок сидел в углу захламленной комнаты. Несмотря на свой дошкольный возраст, ребенок плохо разговаривал и был очень напуган. Мальчика сразу направили в больницу.
Сын виноват в ссорах с сожителем
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В больнице ребенку диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. На теле мальчика зафиксированы множественные синяки, ссадины и укусы. Мать периодически избивала сына и надолго оставляла одного в запертой квартире. Позже, на допросе женщина расскажет следователям, что ребенок виноват в ее ссорах с сожителем. Экспертиза, проведенная женщине, выявила алкоголизм и психиатрические отклонения.
После ухода из семьи отца ребенка у женщины возник настолько сильный стресс, что её поведение стало неадекватным и она начала проявлять агрессию по отношению к своему сыну. Отец ребенка помогал бывшей сожительнице деньгами и очень хотел общаться с сыном, но мать была категорически против, не подпускала его к ребёнку.
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Суд
По факту издевательств над собственным ребенком в течение пяти лет следственный комитет города Новороссийск возбудил уголовное дело. Суд признал обвиняемую виновной в истязании 6-летнего сына (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением (ст.156 УК РФ) и приговорил ее к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Отделом опеки женщина лишена родительских прав.
Сейчас ребенок проживает со вторым своим родителем в соседнем городе. У отца ребенка были большие сложности с тем, что бы забрать сына к себе. С его матерью он не состоял в официальном браке и подтверждать факт отцовства пришлось путем проведения генетической экспертизы.
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Елена Генералова