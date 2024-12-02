Покусанный матерью 6-летний мальчик прятался в затопленной квартире под Новороссийском: как сложилась судьба спасенного ребенка

В апреле 2020 года в новороссийской квартире случайно был обнаружен истерзанный матерью 6-летний ребенок. 15 апреля в отделение полиции поступил звонок от жильцов дома на улице Видова. Жители пожаловались на затопление соседями сверху, после того как квартиру открыли в захламленной комнате был обнаружен избитый мальчик. Подробности читайте в материале «Радио 1».