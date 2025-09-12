В Татарстане празднование дня рождения закончилось смертью троих человек
Прогулочный катер опрокинулся в Татарстане, 3 человека погибли
В Татарстане во время вечеринки по случаю дня рождения опрокинулся прогулочный катер. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Трагедия произошла в районе поселка Октябрьский. На борту судна во время ЧП находились шесть россиян.
Согласно данным Telegram-канала, три человека скончались до прибытия медиков. Остальных пострадавших доставили в больницу, информации об их состоянии пока нет.
До этого сообщалось, что в Магадане двое мужчин пропали с перевернувшейся в море лодки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: