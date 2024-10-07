В Саратове врачи пришили мужчине нос, который откусила собака

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В Саратове врачи успешно пришили местному жителю нос, который был откушен его домашней собакой.
Инцидент произошел, когда 42-летний мужчина, проявляя нежность к своему питомцу, наклонился, чтобы поцеловать его. Собака, не оценив порыва своего хозяина, неожиданно атаковала и откусила ему нос.
Несмотря на серьезное кровотечение, мужчина не растерялся: он завернул откушенный нос в пакет и срочно направился в городскую клиническую больницу № 6. По словам заведующего оториноларингологическим отделением Александра Гукова, благодаря быстрой реакции пациента врачи смогли восстановить нос.
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Несмотря на серьезное кровотечение, мужчина не растерялся: он завернул откушенный нос в пакет и срочно направился в городскую клиническую больницу № 6. По словам заведующего оториноларингологическим отделением Александра Гукова, благодаря быстрой реакции пациента врачи смогли восстановить нос.
«Мы уже сталкивались с подобными случаями, когда приносили уши и носы. Состояние пациента стабильно, чувствительность органа восстанавливается», — отметил врач.Александр Гуков подчеркнул, что ринопластика является одной из самых сложных операций в оториноларингологии, и такие инциденты не всегда имеют положительный исход.
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Елена Перлова