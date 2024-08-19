Жителя Новгородской области задержали за желание воевать на стороне Украины

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В Новгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина, который хотел присоединиться к «Русскому добровольческому корпусу»* (РДК) и отправиться на территорию Украины, чтобы воевать против России. Об этом сообщает РИА Новости.
«По данным силовых структур, мужчина планировал незаконно пересечь границу через Брянскую область, но был задержан в своём регионе. По версии следствия, он сам связался с представителями запрещённых в России организаций и выразил желание присоединиться к одной из них», — сообщили в ведомстве.
Ранее Московский городской суд рассмотрел дело о государственной измене в отношении 37-летнего жителя Подольска.
Он планировал нелегально выехать на территорию Украины и присоединиться к РДК – организации, деятельность которой запрещена в России.
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* Организация, запрещённая в России
Мира Полтева