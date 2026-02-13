В Саратовской области больше 100 домов остались без газа

13 февраля 2026, 20:23

Прокуратура: В Саратовской области 165 домов остались без газа

Фото: istockphoto/Chepko

Авария на газораспределительном оборудовании стала причиной отключения газоснабжения в 165 частных домах рабочего поселка Ровное в Саратовской области. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.