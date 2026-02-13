В Саратовской области больше 100 домов остались без газа
Авария на газораспределительном оборудовании стала причиной отключения газоснабжения в 165 частных домах рабочего поселка Ровное в Саратовской области. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, из-за нештатной работы оборудования произошло возгорание в двух жилых и трех нежилых помещениях. Пожар удалось локализовать, пострадавших нет.
Для жителей организовали пункты временного размещения — в физкультурно-оздоровительном комплексе и детском саду. Людей обеспечили горячим питанием. На место аварийно-восстановительных работ выехал зампрокурора Ровенского района Никита Ляхов.
Прокуратура проводит проверку по факту отсутствия газоснабжения и контролирует восстановление жилищных прав граждан.
