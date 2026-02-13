В Москве под упавшим с крыши снегом погиб подросток
Еще один человек погиб из-за схода снега с крыши дома в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, трагедия произошла на Щелковском шоссе. Предварительно, погибшим является 14-летний подросток. Врачи с трудом смогли подобраться к нему из-за последующих обрушений наледи.
Это уже вторая жертва за сутки. Ранее мужчину насмерть задавило кучей снега на территории частного дома в Новой Москве.
Также сообщалось о похожем инциденте в Нижнем Новгороде. Там на мать с ребенком рухнула глыба льда с козырька магазина. Пострадавших с травмами увезли в больницу. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.
