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В Саратовской области девочка погибла на улице в новогоднюю ночь

01 января 2024, 16:39
Фото: istockphoto/artolympic

Фото: istockphoto/artolympic

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после смерти 14-летней девочки.
Её тело нашёл на улице в новогоднюю ночь мужчина из райцентра Балтай Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным данным, школьница в новогоднюю ночь находилась в компании друзей. Потом решила уйти. Её никто не выгонял. Сообщается, что семья девочки на учете не состоит.


Ранее сообщалось, что в крови капитана судна, врезавшегося в скалу недалеко от Пхукета, нашли амфетамин.

В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Об этом пишет газета Bangkok Post.В данный момент исследуется анализ помощника капитана. Его результаты будут позже.

Судмедэксперты проведут повторный анализ у капитана, чтобы удостоверится в итоговых результатах.

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#саратов
#новости
#происшествие
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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 машин и арестовали почти 400 человек
01 января 2024, 13:40

Фото: istockphoto/GummyBone

Вандалы сожгли 745 машин во Франции в новогоднюю ночь, а число задержанных превысило 380 человек.
Об этом рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Данные он раскрыл на пресс-конференции, Её транслировали в эфире телеканала CNews. По данным министра, это на 10% меньше, чем в прошлом году.

По данным отчета МВД за 1 января 2023 года, в прошлую новогоднюю ночь было сожжено 690 автомобилей.

По мнению главы МВД, нынешняя ночь прошла более спокойно, чем в 2022 году. Вовремя подавления беспорядков 40 правоохранителей получили ранения. Это на 40% меньше, чем в прошлом году.

Стражей порядка обстреливали при помощи пиротехники. В новогоднюю ночь усилили контроль на границах и конфисковали нелегальную пиротехнику.

Ранее сообщалось, что в Москве случился пожар на Рублёвском шоссе. Об этом пишет Телеграм-канал Mash. По информации канала, возгорание случилось на территории горнолыжного комплекса. Отмечается, что площадь возгорания составила 800 кв. м.

В настоящее время информация о пострадавших отсутствует, на месте происшествия работает МЧС.

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Японские цунами могут дойти до Сахалина

В Хабаровском крае объявлена угроза цунами
#франция
#новый год
#новости
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В Таиланде в крови капитана разбившегося судна обнаружили наркотики
01 января 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Yevhen Smyk

В крови капитана судна, врезавшегося в скалу недалеко от Пхукета, нашли амфетамин.
В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Об этом пишет газета Bangkok Post.

В данный момент исследуется анализ помощника капитана. Его результаты будут позже. Судмедэксперты проведут повторный анализ у капитана, чтобы удостоверится в итоговых результатах.

Напомним, ранее СК России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка из России при крушении катера.

ЧП случилось 31 декабря. Скоростной катер Apirak 89 разбился в районе Пхукета рядом с островом Майтон. В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Среди пострадавших 6 россиян.

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#таиланд
#авария
#новости
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В Хабаровском крае объявлена угроза цунами
01 января 2024, 13:16

Фото: istockphoto / Ig0rZh

В Хабаровском крае объявили об угрозе цунами после землетрясения в Японии.
Вслед за Сахалином угроза цунами была объявлена на территории Хабаровского края после землетрясения в Японии.

«В результате сильного землетрясения магнитудой 7,5 на территории Японии (остров Хонсю) 1 января на побережье Сахалинской области и в Татарском проливе, в Хабаровском крае объявлена тревога цунами», — отметили в ведомстве.

Повышение уровня воды почти на 33 см возможно на прибрежных территориях Хабаровского края в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском, Охотском районах. Подход волны ожидается в 13:52по московскому времени.

Стоит отметить, что в эвакуировать население данных районов не требуется. Также все необходимые службы сообщили информацию органам местного самоуправления и начальникам портов, судов в акватории Татарского пролива и Охотского моря.

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#население
#тревога
#землетрясения
#наводнение
#россия
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Японские цунами могут дойти до Сахалина
01 января 2024, 11:45

Фото: istockphoto / Alessandro Rizzo

На острове Сахалин идет подготовка к возможному цунами: объявлена тревога из-за угрозы цунами, также в некоторых районах включена система оповещения и население эвакуируется в безопасные зоны.
ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило, что под удар могут попасть прибрежные части западного побережья.

Жителям и гостям острова, которые находятся в прибрежной части Татарского пролива, рекомендовали незамедлительно покинуть опасную зону и укрыться на возвышенностях.

«Силы и средства для ликвидации последствий цунами готовы к реагированию. Просим местных жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкоговорящей связи. <…> Угроза цунами вызвана серией мощных землетрясений, которые произошли в префектуре Исикава на западе Японии», — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что покинуть безопасную зону можно будет только после отбоя тревоги цунами.

Ранее сообщалось, что в Японии произошли сильные землетрясения в некоторых районах магнитудой 7,4 и 5,7, а также ценами на побережье города Вадзима.

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#мчс
#удар
#землетрясения
#остров
#россия
#япония
#наводнение
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В Японии зафиксировали цунами высотой до 1,2 метров
01 января 2024, 11:20

Фото: istockphoto / Dane Gillett

Цунами высотой от 50 см до 1,2 м были зафиксированы на западном побережье Японии.
Риа Новости сообщили, что Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю.

Кроме этого, в районе префектуры Исикава специалисты отметили возможность возникновения из-за большого цунами после серии сильных землетрясений.

«Цунами объявлено после серии крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. В районе префектуры Тояма и острова Вадзима в префектуре Исикава уже зафиксировано цунами от 1,2 до 0,5 метра», — отметили в японском метеорологическом агентстве.

Стоит отметить, что ранее были зафиксированы в префектурах Исикава и Ниигата в общей сложности девять землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6.

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#япония
#землетрясение
#происшествие
#специалисты
#новости
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В Турции зафиксированы три землетрясения
РИА Новости: В Турции зафиксированы три землетрясения
01 января 2024, 02:40

Фото: iStock/Petrovich9

На юго-востоке Турции в провинции Хаккари зафиксированы три землетрясения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
В 19:37 по московскому времени было зафиксировано первое землетрясение магнитудой 4,4. Новый толчок магнитудой 3,5 в Хаккари произошёл 19:52, а в 20.06 — третий магнитудой 4,5.

По информации губернаторства провинции, информация о каких-либо негативных последствиях отсутствует. Экстренные службы занимаются сканированием местности.

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#землетрясение
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В Москве на Рублёвском шоссе произошёл пожар
Mash: В Москве на Рублёвском шоссе произошёл пожар
01 января 2024, 02:11

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Москве случился пожар на Рублёвском шоссе. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, возгорание случилось на территории горнолыжного комплекса. Отмечается, что площадь возгорания составила 800 кв. м.

В настоящее время информация о пострадавших отсутствует, на месте происшествия работает МЧС.

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#мчс
#герой россии
#возгорание
#происшествия
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В Таиланде погибла россиянка, шесть человек пострадали в аварии на катере
31 декабря 2023, 16:28

Фото: istockphoto/Mariia Skovpen

Одна россиянка погибла, ещё шесть россиян пострадали в результате столкновения туристического катера со скалами на Пхукете.
SHOT пишет, что авария произошла в районе острова Майтон. Туристы возвращались после экскурсии на остров Пхи-Пхи на катере. Он врезался в скалы у берега.

10 человек пострадали. Среди них шесть россиян и капитан судна, одна россиянка погибла.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что российские дипломаты выехали к раненым в больницы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ДТП скончался 44-летний Герой России Евгений Бушмелев.

ДТП случилось на 174-м км трассы Екатеринбург — Серов, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Свердловской области.

30 декабря на Серовском тракте водитель Mitsubishi Lancer, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу. Мужчина на скорости врезался в ВАЗ. Водители автомобилей погибли на месте.

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#авария
#таиланд
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В аварии на Серовском тракте погиб Герой России Бушмелев
31 декабря 2023, 16:21

Фото: istockphoto/conejota

В Свердловской области в ДТП скончался 44-летний Герой России Евгений Бушмелев.
ДТП случилось на 174-м км трассы Екатеринбург — Серов, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Свердловской области.

30 декабря на Серовском тракте водитель Mitsubishi Lancer, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу. Мужчина на скорости врезался в ВАЗ. Водители автомобилей погибли на месте.

За рулем ВАЗ был Евгений Бушмелев. Вместе с семьей он ехал в поселок Гари, чтобы встретить Новый год.

У Евгения Бушмелева остались пять дочерей. Он жил в Екатеринбурге, а в Гарях навещал маму, пишет портал E1.ru.

Евгений Бушмелев родился в 1979 году. Служил в составе 21-й отдельной бригады оперназначения. С 1999 года участвовал во второй чеченкой войне. За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя России.

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#дтп
#авария
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