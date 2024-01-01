В Саратовской области девочка погибла на улице в новогоднюю ночь

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Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после смерти 14-летней девочки.
Её тело нашёл на улице в новогоднюю ночь мужчина из райцентра Балтай Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным данным, школьница в новогоднюю ночь находилась в компании друзей. Потом решила уйти. Её никто не выгонял. Сообщается, что семья девочки на учете не состоит.
Ранее сообщалось, что в крови капитана судна, врезавшегося в скалу недалеко от Пхукета, нашли амфетамин.
В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Об этом пишет газета Bangkok Post.В данный момент исследуется анализ помощника капитана. Его результаты будут позже.
Судмедэксперты проведут повторный анализ у капитана, чтобы удостоверится в итоговых результатах.
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Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным данным, школьница в новогоднюю ночь находилась в компании друзей. Потом решила уйти. Её никто не выгонял. Сообщается, что семья девочки на учете не состоит.
В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Об этом пишет газета Bangkok Post.В данный момент исследуется анализ помощника капитана. Его результаты будут позже.
Судмедэксперты проведут повторный анализ у капитана, чтобы удостоверится в итоговых результатах.
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Мария Фирсова