Названо число пострадавших россиян в ДТП с экскурсионным автобусом в Египте
В Египте в ДТП с экскурсионным автобусом травмы получили 43 человека, в том числе 39 российских туристов. Среди пострадавших также оказались четверо египтян: водитель, его помощник, гид и охранник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным посольства РФ в Египте, в результате аварии погибла одна россиянка. Семеро отделались ссадинами, остальных доставили в больницу города Абу-Рудайс. В диппредставительстве отметили, что поддерживают контакт с местными властями, туроператором Coral Travel и страховой компанией, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Напомним, все произошло в ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейхом в Каир. В какой-то момент водитель отключился, и автобус начал вилять из стороны в сторону, после чего перевернулся. Известно, что туристы направлялись на экскурсию к пирамидам.
