Названо число пострадавших россиян в ДТП с экскурсионным автобусом в Египте

14 августа 2025, 16:52

В Египте в ДТП с экскурсионным автобусом пострадали 39 российских туристов

Фото: iStock/Tamer Soliman

В Египте в ДТП с экскурсионным автобусом травмы получили 43 человека, в том числе 39 российских туристов. Среди пострадавших также оказались четверо египтян: водитель, его помощник, гид и охранник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.