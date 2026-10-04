Виктор Дробыш может заработать почти 40 млн рублей на концерте

04 октября 2026, 22:22

Юбилейный концерт Виктора Дробыша может собрать 38,5 млн рублей

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* / @vdrobysh)

В октябре Виктор Дробыш отметит 60-летний юбилей большим концертом в Москве. На одной сцене с композитором выступят Григорий Лепс, Лолита, Стас Михайлов, Валерия, Ани Лорак, Стас Пьеха, Слава и другие артисты. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».