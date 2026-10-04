Виктор Дробыш может заработать почти 40 млн рублей на концерте
В октябре Виктор Дробыш отметит 60-летний юбилей большим концертом в Москве. На одной сцене с композитором выступят Григорий Лепс, Лолита, Стас Михайлов, Валерия, Ани Лорак, Стас Пьеха, Слава и другие артисты. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Стоимость билетов на шоу варьируется от 3500 до 20 000 рублей. Если все места в зале будут проданы, потенциальная касса концерта может превысить 38,5 млн рублей.
На юбилейном вечере прозвучат известные хиты Виктора Дробыша в исполнении артистов, с которыми композитора связывают многолетнее сотрудничество. Для 60-летия — вполне масштабный повод собрать друзей и коллег на одной сцене.
При этом речь именно о возможной выручке от продажи всех билетов. Фактический доход организаторов и самого Дробыша будет зависеть от расходов на проведение концерта, аренду площадки, техническое обеспечение, гонорары и других затрат.
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