«Я была совершенно одинока»: Ким Кардашьян рассказала о пяти годах без отношений

04 октября 2026, 20:11

Кардашьян призналась, что после развода не спешила открываться новым отношениям

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Ким Кардашьян в интервью The Times вспомнила о периоде длиной в пять лет, когда она была без отношений.





По словам звезды, это время оказалось для неё комфортным и позволило сосредоточиться на детях, работе и собственных проектах.





«Я была совершенно одинока в течение пяти лет. И это было здорово. Я могла сосредоточиться на детях и проектах, в которых действительно хотела участвовать. Я никуда не спешила», — призналась Ким.

«Я не чувствовала пустоты. Мне казалось, что мне нужно время. Я хотела полностью исцелиться и поработать над собой», — добавила звезда.