«Я была совершенно одинока»: Ким Кардашьян рассказала о пяти годах без отношений
Кардашьян призналась, что после развода не спешила открываться новым отношениям
Ким Кардашьян в интервью The Times вспомнила о периоде длиной в пять лет, когда она была без отношений.
По словам звезды, это время оказалось для неё комфортным и позволило сосредоточиться на детях, работе и собственных проектах.
«Я была совершенно одинока в течение пяти лет. И это было здорово. Я могла сосредоточиться на детях и проектах, в которых действительно хотела участвовать. Я никуда не спешила», — призналась Ким.При этом Кардашьян подчеркнула, что одиночество не воспринимала как пустоту. Ей просто требовалось время, чтобы прийти в себя и понять, чего она хочет дальше.
«Я не чувствовала пустоты. Мне казалось, что мне нужно время. Я хотела полностью исцелиться и поработать над собой», — добавила звезда.Сейчас в личной жизни Ким новый этап. Она состоит в отношениях с гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном — свой роман пара официально подтвердила в феврале 2026 года.
При этом материнство по-прежнему остаётся важной частью жизни Кардашьян. Ранее она рассказывала, что для помощи с воспитанием четверых детей наняла пять нянь. Однако сама Ким старается ежедневно отвозить детей в школу, забирать их, проводить с ними вечера и ужинать всей семьёй.