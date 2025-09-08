В Саратовской области рыбак погиб, задев удочкой провода
В Энгельсском районе Саратовской области произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 28-летний рыбак. Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, мужчина получил смертельные ожоги, зацепив удочкой высоковольтные провода.
По информации следователей, происшествие случилось на берегу оросительного канала вблизи поселка Новопушкинское. Во время заброса удочки рыбак случайно задел провода, что привело к электрическому удару. К сожалению, полученные травмы оказались смертельными, и мужчина скончался на месте.
В настоящее время следственные органы проводят процессуальную проверку по факту смерти рыбака, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Местные жители выражают соболезнования семье погибшего и напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности во время рыбалки.
