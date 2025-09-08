08 сентября 2025, 09:51

СК РФ: в Саратовской области рыбак погиб, задев удочкой провода

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

В Энгельсском районе Саратовской области произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 28-летний рыбак. Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, мужчина получил смертельные ожоги, зацепив удочкой высоковольтные провода.