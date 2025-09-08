На Урале мальчик пожаловался на выгоняющих его с детской площадки мигрантов

08 сентября 2025, 09:32

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Екатеринбурге возник конфликт на детской площадке на улице Сортировочной, где, по словам местных жителей, мигрантки заняли игровое пространство и не позволяют детям играть. Об этом сообщает Telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».





По информации, предоставленной одним из детей, иностранки «гоняют с площадки», утверждая, что им мешают сидеть там. Ребёнок также рассказал о случае, когда мигрантки отобрали у детей мяч и потребовали покинуть площадку.





«Нам, детям, негде играть, почему мы должны куда-то идти со своей детской площадки?», — возмутился он.