На Урале мальчик пожаловался на выгоняющих его с детской площадки мигрантов
В Екатеринбурге возник конфликт на детской площадке на улице Сортировочной, где, по словам местных жителей, мигрантки заняли игровое пространство и не позволяют детям играть. Об этом сообщает Telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
По информации, предоставленной одним из детей, иностранки «гоняют с площадки», утверждая, что им мешают сидеть там. Ребёнок также рассказал о случае, когда мигрантки отобрали у детей мяч и потребовали покинуть площадку.
«Нам, детям, негде играть, почему мы должны куда-то идти со своей детской площадки?», — возмутился он.
Ситуация вызывает обеспокоенность среди местных жителей, которые считают, что дети имеют право на безопасное и свободное времяпрепровождение на игровых площадках.
