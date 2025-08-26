Четыре человека пропали в районе горы Вайда на Сахалине
Четыре человека пропали без вести в районе горы Вайда на Сахалине. Спасатели вместе с добровольцами ведут поиски, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Четверо пропавших исчезли после того, как 23 августа отправились в лес для сбора дикоросов. Сейчас проводится поисково-спасательная операция с участием более 20 специалистов МЧС, добровольцев и кинологического расчета.
Всего задействовано 6 единиц техники, используются беспилотники.
