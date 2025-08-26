Достижения.рф

Четыре человека пропали в районе горы Вайда на Сахалине

МЧС России: Четыре человека потерялись в районе горы Вайда на Сахалине, идет поиск
Фото: iStock/Phillip Wittke

Четыре человека пропали без вести в районе горы Вайда на Сахалине. Спасатели вместе с добровольцами ведут поиски, сообщили в пресс-службе МЧС России.



Четверо пропавших исчезли после того, как 23 августа отправились в лес для сбора дикоросов. Сейчас проводится поисково-спасательная операция с участием более 20 специалистов МЧС, добровольцев и кинологического расчета.

Всего задействовано 6 единиц техники, используются беспилотники.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске 16-летняя школьница устроила ночную погоню с сотрудниками ДПС на кроссовом мотоцикле. После задержания девушка позвонила маме и просила не сообщать о ее поступке отцу. Сцену «погони» сняли на видео.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0