Четыре человека пропали в районе горы Вайда на Сахалине

26 августа 2025, 06:51

МЧС России: Четыре человека потерялись в районе горы Вайда на Сахалине, идет поиск

Фото: iStock/Phillip Wittke

Четыре человека пропали без вести в районе горы Вайда на Сахалине. Спасатели вместе с добровольцами ведут поиски, сообщили в пресс-службе МЧС России.