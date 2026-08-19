Землетрясение произошло в российском регионе
Возле восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).
Аппаратура зарегистрировала подземные толчки 19 августа в 12:06 по местному времени (03:06 мск). Их эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 74 километрах северо-восточнее города Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 73 километров.
По оценкам сейсмологов, такая магнитуда считается ощутимой и способна вызывать небольшие повреждения. Однако информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами в регионе также не объявлялась.
Ранее сообщалось, что возле побережья японского архипелага Кадзан, который находится примерно в 1,2 тысячи километрах от Токио, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4.
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