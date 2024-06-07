В Щёлкове задержали мужчину с крупной партией эфедрона

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в попытке сбыть крупную партию эфедрона, задержали в Щёлкове, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«34-летнего мужчину задержали у одного из домов микрорайона Лосиный-Остров-1 в поселении Загорянский городского округа Щёлково. У задержанного нашли три свёртка с эфедроном общей массой более полутора килограммов, а в его мобильном телефоне были фотографии координат тайников-закладок», — говорится в сообщении.Обыск также провели в загорянской деревне Оболдино: там полицейские обнаружили ещё три свёртка с наркотиками. Задержанный рассказал, что должен был распределить эфедрон по тайникам в Московской области и Татарстане.
Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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