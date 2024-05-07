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В Щёлкове на парковке ресторана задержали пьяных дебоширов

07 мая 2024, 21:57
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Щёлковские росгвардейцы задержали дебоширов, устроивших скандал в общественном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.


«Ночью сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревоги в охраняемый ресторан на улице Талсинской. Выяснилось, что на автомобильной парковке у заведения произошёл конфликт между двумя компаниями. Дебоширы кричали и нецензурно ругались. На требования росгвардейцев прекратить потасовку нарушители общественного порядка не реагировали и вели себя агрессивно, создавая угрозу окружающим», – рассказали в пресс-службе.
В итоге сотрудники Росгвардии задержали дебоширов и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Правонарушители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могли внятно объяснить причину конфликта. Сейчас по факту ЧА проводится проверка.

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#московская область
#безопасность
В лесу под Коломной нашли заблудившуюся девушку
07 мая 2024, 21:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Под Коломной спасли заблудившуюся в лесу девушку. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там отметили, что в майские праздники граждане традиционно открывают дачный сезон и отправляются в лес. Однако иногда это оборачивается проблемами.
«Четверо молодых людей ранним утром отправились погулять по лесу вблизи СНТ «Речицы-2» в городском округе Коломна. Девушка из этой компании отстала от друзей и вскоре поняла, что не может сама выбраться из леса. Мобильный телефон вот-вот должен был разрядиться. Девушка успела набрать номер 112 и сообщить, что заблудилась», – уточнили в пресс-службе.
На поиски по отправленным координатам выехали полицейские и сотрудники поискового отряда коломенского отделения «ЛизаАлерт». Сотрудники лесной охраны Ступинского филиала Мособллеса, находясь на патрулировании, приняли звонок из полиции и тоже подключились к поиску.

Испуганную девушку обнаружили у реки Луговая в Озёрском участковом лесничестве – в 2 км от садоводческого товарищества. За несколько часов, проведенных в лесу, она сильно замерзла.

Поисковики согрели девушку с помощью спасательного термоодеяла и тёплых носков, а лесничие предложили ей сухую обувь и на служебном автомобиле доставили до СНТ.

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В Германии задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянок в Турции
В Германии задержали Куслевича, подозреваемого в убийстве двух девушек в Бодруме
07 мая 2024, 21:08

Фото: iStock/BrianAJackson

В Германии задержали Андрея Куслевича, подозреваемого в двойном убийстве в турецком Бодруме. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что в ноябре прошлого года в сельской местности пригорода турецкого Бодрума были обнаружены тела двух девушек, завёрнутые в ткань. Выяснилось, что убитыми были россиянки: 42-летняя Ирина и её 15-летняя дочь Даяна. Убийство было совершено из огнестрельного оружия.

Тогда полиция начала подозревать бывшего мужа Ирины – гражданина Литвы Андрея Куслевича, который сразу же после убийство бежал через Францию вместе с их совместным сыном. Неизвестно, где сейчас находится ребёнок.

Отметим, что в 2017 году Куслевич работал телохранителем у олигарха в Монако. В какой-то момент он вскрыл его сейф и украл драгоценности. Вора поймали в московском аэропорту, однако ему удалось сбежать из автозака по дороге из Бабушкинского суда Москвы в СИЗО.

Тогда ему грозило до четырёх лет лишения свободы. Мужчину объявили в розыск по статье о побеге из-под ареста.

Следственный комитет России возбудил в отношении Куслевича уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

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Стало известно имя главного подозреваемого в убийстве Двизовой и её дочери в Турции
#турция
#германия
#задержание
#убийство
#россияне
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В Оренбургской области нашли расчленённое тело женщины
07 мая 2024, 20:07

Фото: iStock/Pawel Kajak

Расчленённое тело женщины обнаружили недалеко от ледового дворца в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По факту обнаружения частей тела было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следователями и сотрудниками полиции была установлена личность погибшей. Ей оказалась 37-летняя местная жительница.

Также правоохранители установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался 40-летний сожитель погибшей, которого уже судили ранее за совершение тяжкого преступления. Мужчина задержан.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят следственные и процессуальные действия, которые направлены на установление всех деталей произошедшего преступления.

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#полиция
#ск рф
#оренбургская область
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Отлетевшее от КамАЗа колесо снесло женщину и мужчину на Кубани
07 мая 2024, 20:03

Фото: iStock/1933bkk

На Кубани отлетевшее от КамАЗа колесо на огромной скорости сбило женщину и мужчину, после чего влетело в припаркованный автомобиль. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, инцидент произошёл в Абрау-Дюрсо. Большегруз ехал по центру населённого пункта. В какой-то момент у него взорвалось одно колесо, а второе отлетело и на огромной скорости покатилось вниз. Оно снесло женщину и мужчину, которые находились на пути маршрута колеса, и остановилось, влетев в припаркованный автомобиль.

Женщину госпитализировали с множественными серьезными травмами, мужчина отделался несколькими ушибами.

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#девушка
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15-летняя школьница родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу
В Архангельске школьница родила в туалете ТЦ и выбросила новорождённого в лесу
07 мая 2024, 18:27

Фото: iStock/blinow61

В Архангельске 15-летняя девушка родила ребёнка в туалете торгового центра «Макси», а после выбросила новорождённого мальчика в лесу. Об этом пишет РЕН ТВ.
Согласно сообщению, инцидент произошел ещё в августе прошлого года. Девушка сняла процесс родов на камеру своего мобильного телефона и отправила друзьям. После чего вместе с 18-летним отцом ребёнка завернули младенца в футболку и выбросили его в кусты ближайшего леса.

6 мая текущего года в полицию обратилась девушка, которой продемонстрировали данное видео. Полицейские вычислили девушку с видеозаписи и начали проверку. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Мужчина убил и расчленил свою девушку, а после «помогал» волонтёрам её искать
Мужчина убил и расчленил свою девушку в Оренбургской области
07 мая 2024, 17:57

Фото: iStock/Dzurag

В Оренбургской области мужчина убил свою девушку и расчленил её тело, а после этого обратился в полицию с заявлением о пропаже любимой и неделю «помогал» волонтёрам её искать. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, в Новотроицке бесследно пропала девушка. Её молодой человек обратился в полицию с заявлением. Пропавшую искали целую неделю. В поисках принимал активное участие её молодой человек.

В один из дней полицейские нашли женскую руку, недалеко от этого места обнаружилась голова пропавшей. Под подозрение сразу попал её мужчина. Его задержали, после чего он сразу признался, что убил и расчленил возлюбленную, а части тела спрятал в разных местах.

При этом убийца сфотографировал тело жертвы и отправил фотографию своей знакомой.

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Завербованного ГУР Украины сотрудника МЧС РФ задержали в Херсонской области
07 мая 2024, 17:34

Фото: iStock/Dzurag

В Херсонской области сотрудники ВСБ задержали сотрудника МЧС, которого завербовала украинская разведка. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
«Жителя региона завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, он по их заданию перевез и хранил по месту жительства самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас российские спецслужбы устанавливают личности сообщников задержанного и выясняют другие подробности. Возбуждено уголовное дело.

Накануне в Херсонской области задержали гражданина Украины, жителя села Новониколаевка, причастного к шпионажу по заказу украинских спецслужб. По версии следствия, с марта 2022 по января 2023 года мужчина собирал и передавал СБУ данные о местах сосредоточения военных, вооружения и военной техники подразделения ВС РФ с целью срыва выполнения задач российскими войсками в рамках СВО.

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На полях в Можайском округе нашли 15 боеприпасов времён ВОВ
07 мая 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

15 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили местные жители в Можайском городском округе — на полях у деревень Ельня и Лесное, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Один боеприпас был найден в поле на расстоянии одного километра от деревни Лесное. Прибывшие взрывотехники установили, что это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Ещё 14 боеприпасов, обнаруженных в поле у деревни Ельня, оказались ручными грантами РГД-33», — говорится в сообщении.
Все боеприпасы взрывотехники перевезли в безопасное место и обезвредили, соблюдая необходимые меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Богородском городском округе работники Мособлпожспаса освободили из смятой кабины пассажира, пострадавшего в ДТП с двумя грузовиками.

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#мособлпожспас
#боеприпасы
#великая отечественная война
#можайск
#спасатели
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Суд арестовал Надежду Кеворкову по обвинению в оправдании терроризма
07 мая 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Басманный суд Москвы арестовал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Отмечается, что Кеворкова будет находиться под стражей до 6 июля текущего года. Примечательно, что за журналистку поручились Александр Проханов, Максим Шевченко, Ева Меркачева, Екатерина Гордон и Марат Кабаев.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур провели обыски у российской журналистки и блогера Надежды Кеворковой. В квартире блогера силовики обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

Напомним, Надежда Кеворкова является автором блога религиозного содержания, в котором она также освещает палестино-израильский конфликт.

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