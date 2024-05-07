В Щёлкове на парковке ресторана задержали пьяных дебоширов

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Щёлковские росгвардейцы задержали дебоширов, устроивших скандал в общественном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревоги в охраняемый ресторан на улице Талсинской. Выяснилось, что на автомобильной парковке у заведения произошёл конфликт между двумя компаниями. Дебоширы кричали и нецензурно ругались. На требования росгвардейцев прекратить потасовку нарушители общественного порядка не реагировали и вели себя агрессивно, создавая угрозу окружающим», – рассказали в пресс-службе.В итоге сотрудники Росгвардии задержали дебоширов и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Правонарушители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могли внятно объяснить причину конфликта. Сейчас по факту ЧА проводится проверка.
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Лора Луганская